'Banenrapport VS in focus op beurzen'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag met winst te openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting hoger beginnen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt gepubliceerd. De werkloosheid in de Verenigde Staten zal naar verwachting in mei zijn gestegen tot bijna 20 procent vanwege de coronapandemie.

De Europese chipbedrijven zullen waarschijnlijk in de schijnwerpers staan. De Amerikaanse chipmaker Broadcom waarschuwde in een prognose voor het lopende kwartaal voor een zwakke vraag naar smartphone-onderdelen als gevolg van de coronacrisis. Nu een groot deel van de wereldbevolking thuiszit, is de vraag naar mobiele telefoons gedaald. De impact van de coronacrisis bleef volgens Broadcom in de afgelopen periode nog beperkt.

Ook de Nederlandse supermarkten staan in de belangstelling. Volgens onderzoeksbureau IRI hebben de supers dit jaar in totaal al bijna 1,7 miljard euro extra omzet binnengehaald mede dankzij de coronacrisis. Dat is ongeveer 10 procent meer dan een jaar geleden.

Holland Colours kwam nog met jaarcijfers. De maker van kleurconcentraten boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Het bedrijf profiteerde van prijsstijgingen in Europa en Amerika en volumegroei in Azië. Vanwege de grote onzekerheid over de coronacrisis en de verwachte economische neergang wil de onderneming de winst volledig aan de reserves toevoegen en geen dividend uitkeren.

Koffieconcern JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, liet weten dat bij de recente beursgang volledig gebruik is gemaakt van de zogeheten overtoewijzingsoptie. Daardoor zijn ruim 10,7 miljoen aandelen extra in de handel gezet dan eerder gemeld. De totale opbrengst van de beursgang kwam daarmee uit op bijna 2,6 miljard euro.

In Frankfurt zal het aandeel Lufthansa mogelijk bewegen op de aankondiging dat de Duitse luchtvaartreus vanaf 22 juni degradeert uit de DAX. Belangrijkste reden voor de herziening is de enorme koersval van Lufthansa als gevolg van de coronacrisis. Daardoor is de beurswaarde de afgelopen tijd flink geslonken.

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,4 procent tot 559,13 punten, terwijl de MidKap 0,5 procent klom tot 772,96 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. Ook Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 26.281,82 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,7 procent.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 37,56 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 40,28 dollar.