Beige Book: zorgen over handelsoorlog

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Ondernemers in de Verenigde Staten maken zich zorgen over de handelsoorlog die president Donald Trump voert met China. De vele handelstarieven zorgen voor veel onzekerheid. Fabrikanten geven bijvoorbeeld aan dat ze kosten van de importheffingen moeten doorberekenen aan consumenten.

Een en ander meldde de Federal Reserve in zijn Beige Book, dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS. Ook de arbeidsmarkt was daarin een belangrijk thema. In sommige delen van de VS hebben bedrijven de laatste tijd moeite om personeel te vinden. Om die reden hebben in een stad in South Carolina recent zelfs diverse restaurants de deuren moeten sluiten.

Ondanks deze kanttekeningen lijkt het grote economische plaatje nog steeds positief. De koepel van centrale banken spreekt in het rapport van een "bescheiden" groeitempo van de economie en positieve vooruitzichten. Dit duidt op een lichte verbetering vergeleken met de stand van zaken bij het voorgaande Beige Book.