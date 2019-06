Oranjewoud op strafbankje Euronext

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Euronext

GOUDA (AFN) - Oranjewoud is door Euronext op het strafbankje van de beurs geplaatst. De noteringsmaatregel voor het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea volgt op het niet tijdig indienen van een goedgekeurd jaarverslag.

Oranjewoud kondigde in mei aan de publicatie van zijn jaarverslag over 2018 uit te stellen tot uiterlijk 1 juni, maar het rapport is er nog niet. Het bedrijf zei langer nodig te hebben voor de afronding van de accountantscontrole als gevolg van een eerdere inval door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij dochter Strukton vanwege een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad.

Door de ingreep van Euronext belandt Oranjewoud in een andere handelsgroep. Dergelijke noteringsmaatregelen zijn bedoeld om te waarschuwen dat er bij een beursgenoteerd bedrijf ingrijpende gebeurtenissen zijn.