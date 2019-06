Virtueel fietsbedrijf dicht bij beursgang

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - Peloton Interactive, een bedrijf dat virtuele fiets- en looptrainingen aanbiedt, zet stappen voor een beursgang in de Verenigde Staten. De onderneming uit New York heeft een conceptaanvraag voor een beursnotering ingediend bij beurswaakhond SEC.

Het in 2012 opgerichte Peloton Interactive verkoopt hometrainers en loopbanden in combinatie met tablets. Op die schermen worden worden live trainingen gestreamd. Peloton verdient zowel met de verkoop van de fitnessapparaten als met abonnementen op trainingsvideo's geld.

Het is niet bekend hoeveel aandelen Peloton Interactive wil uitgeven, noch hoeveel de beursgang moet opleveren. De initiële aanvraag bij de SEC gebeurde vertrouwelijk, wat betekent dat informatie uit de documenten voorlopig niet openbaar is.

Persbureau Bloomberg meldde eerder dit dat Peloton bij de beursgang kan worden gewaardeerd op maar liefst 8 miljard dollar. Bij een private investeringsronde vorig jaar augustus, die 550 miljoen dollar opleverde, werd het bedrijf een waarde van ruim 4 miljard dollar toegedicht.