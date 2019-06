Gepubliceerd op | Views: 573

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam liet woensdagmiddag een kleine plus noteren, ondanks de minnen van grote financiële fondsen. Ook elders in Europa stonden graadmeters overwegend hoger. De groene koersborden op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging zorgt voor optimisme, boden steun aan de handel. Ook werd alvast uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,3 procent hoger op 542,61 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 743,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent. Frankfurt zakte juist 0,2 procent.

De hoofdindex in Milaan verloor 0,6 procent. De Europese Commissie wil alsnog een strafprocedure tegen Italië beginnen vanwege het overtreden van de Europese begrotingsregels.

Banken

In de AEX stonden banken ING en ABN AMRO in de onderste regionen met minnen tot 1,5 procent. Ook verzekeraars NN, Aegon en ASR schaarden zich bij de sterkste dalers. Daarmee deden de 'financials' weer een stap terug na de winsten een dag eerder. Grootste daler was evenwel staalconcern ArcelorMittal dat 2,3 procent kwijtspeelde.

In de MidKap ging kunstmestproducent OCI aan kop met een plus van 3,2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com (min 1,5 procent) sloot de rij. Altice Europe verloor 0,8 procent. Verschillende partijen zouden zich hebben gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf. De bieders zouden de waarde van het glasvezelnetwerk hebben geraamd op 3 miljard tot 4 miljard euro. Dat is minder dan de 5 miljard euro die Altice voor ogen had.

Voestalpine

Voestalpine zakte in Wenen dik 2 procent. Het Oostenrijkse staalconcern behaalde afgelopen boekjaar een fors lager bedrijfsresultaat en verlaagde het dividend. In Frankfurt verloor Volkswagen een kleine 2 procent. Het Duitse automerk gaat de komende vijf jaar tot 4000 kantoorbanen schrappen.

De euro was 1,1273 dollar waard tegenover 1,1238 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 52,72 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 61,46 dollar per vat.