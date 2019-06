Wall Street opent in de plus

Gepubliceerd op | Views: 352

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de handel begonnen. Het sentiment op Wall Street blijft daarbij steun ondervinden van president Jerome Powell van de Federal Reserve, die aangaf open te staan voor eventuele renteverlagingen. Wel werden er zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepubliceerd.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent hoger op 25.476 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent naar 2817 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq er 0,7 procent bijkreeg tot 7579 punten.

Powell zei eerder dat de centrale bank gereed staat om waar nodig in te grijpen als de handelsstrijd met China de Amerikaanse economie raakt. Hij beloofde dat de Fed "passend" zal handelen om de groei te ondersteunen.

Loonstrookverwerker ADP meldde dat Amerikaanse werkgelegenheid in mei met slechts 27.000 banen is toegenomen. Economen rekenden op een aanwas van 185.000 banen. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.

Ford Motor ging in de eerste handelsminuten 1,5 procent omlaag. Een Chinees dochterbedrijf van het autoconcern heeft een miljoenenboete gekregen wegens misbruik van zijn marktpositie. Het aanpakken van Ford wordt door velen gezien als een nieuwe waarschuwing van China aan de VS. Eerder liet Peking al weten pakketvervoerder FedEx te onderzoeken.