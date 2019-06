Gepubliceerd op | Views: 391

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting licht hoger openen, waarmee wordt voortgeborduurd op de flinke plussen van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street blijft daarbij steun ondervinden van president Jerome Powell van de Federal Reserve, die aangaf open te staan voor eventuele renteverlagingen. Wel kwamen zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Volgens Powell staat de centrale bank gereed om waar nodig in te grijpen als de handelsstrijd met China de Amerikaanse economie raakt. Hij beloofde dat de Fed "passend" zal handelen om de groei te ondersteunen. De Fed komt later op de dag met zijn zogeheten Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

Loonstrookverwerker ADP publiceerde cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. De banengroei kwam in mei uit op slechts 27.000 arbeidsplaatsen, tegen een herziene 271.000 een maand eerder. Economen rekenden op een aanwas van 185.000 banen. De gegevens van ADP lopen vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.

Bedrijvigheid dienstensector

Marktonderzoekers ISM en Markit komen kort na aanvang met informatie over de bedrijvigheid in de dienstensector in de VS in mei.

Op handelsgebied werd gemeld dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin komend weekeind op een G20-top in Japan een ontmoeting zal hebben met de gouverneur van de Chinese centrale bank. De handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten liggen al een tijdje stil.

Ford Motor

Ford Motor kan op belangstelling rekenen. Een Chinees dochterbedrijf van het autoconcern heeft een miljoenenboete gekregen wegens misbruik van zijn marktpositie. Het aanpakken van Ford wordt door velen gezien als een nieuwe waarschuwing van China aan de VS. Eerder liet Peking al weten pakketvervoerder FedEx te onderzoeken.

Verder kwam levensmiddelenproducent Campbell Soup met resultaten, net als softwarebedrijf Salesforce.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 2,1 procent hoger op 25.332,18 punten. De S&P 500 sloot 2,1 procent in de plus op 2803,27 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 2,7 procent won tot 7527,12 punten.