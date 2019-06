Kleine plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 79 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend kleine plussen zien. Beleggers deden het rustig aan na de koerswinsten een dag eerder. De hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging zorgde voor optimisme, boden steun aan de handel. Ook werd alvast uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 544,49 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 744,91 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan bleef vlak. Volgens Italiaanse media begint de Europese Commissie formeel met maatregelen tegen de regering van Italië die in de ogen van Brussel veel te veel geld leent en uitgeeft.

Betaalbedrijf Adyen, dat zijn activiteiten uitbreidde naar Afrika, was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,8 procent. Financieel concern ING stond onderaan met een verlies van 0,2 procent. In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 2,8 procent.

Altice

Altice Europe verloor 3,7 procent en was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven. Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende partijen zich gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf. De bieders zouden de waarde van het glasvezelnetwerk hebben geraamd op 3 miljard tot 4 miljard euro. Dat is minder dan de 5 miljard euro die Altice voor ogen had.

Bij de kleinere bedrijven dikte Heijmans 1,9 procent aan. Het bouwbedrijf kreeg een opdracht van 60 miljoen euro van netbeheerder Liander. Voestalpine zakte in Wenen 1 procent. Het Oostenrijkse staalconcern behaalde afgelopen boekjaar een fors lager bedrijfsresultaat en verlaagde het dividend. In Frankfurt verloor Volkswagen 0,3 procent. Het Duitse automerk gaat de komende vijf jaar tot 4000 kantoorbanen schrappen.

De euro was 1,1282 dollar waard tegenover 1,1238 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 52,95 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 61,73 dollar per vat.