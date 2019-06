China opener voor Nederlandse fondsen

quote: pietje-2005 schreef op 5 jun 2019 om 11:55:

Kijk; dat lijkt een gunst, maar is afdekken van bestaande gevaren ;-)

Net zoiets als dat de hele EU velerlei staatsobligaties opkoopt van elkaar.

Inderdaad, en niet alleen de EU maar ook USA, Japan etc. En het liefst kennen de Chinezen die miljarden toe aan onze pensioenfondsen, eerst de ratings overeenkomstig (laten) aanpassen zodat ze mogen kopen, en hub. Ketting om de nek van BV NL. Probeer dan maar eens de boot China te laten zinken! Met USA en o.a. Italie hier zitten we al in die situatie.Al dat gesodemieter van Trump is er niet voor niets. We gaan full speed naar het einde van ons huidige fiat geld systeem. Is vastgelopen aan de onderkant, rente 0. Schuld duidelijk nooit meer af te lossen. Klaar.54% van alle bond ratings is in de USA net 1 stapje boven junk. 8 triljard aan waarde zo even uit mijn hoofd. Als dat nog even bij een volgende (of dreigende) recessie naar beneden wordt bijgesteld, zijn de rapen gaar.Tip: gewoon wat goud aanschaffen en kijken wat er gebeurt.