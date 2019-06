Nederlandse tienjaarsrente op laagste punt

3 jaren geleden een huis gekocht. Advies was om de rente zo lang mogelijk vast te zetten, want die kon alleen maar stijgen. Ik lach nu nog. De rente is een afgeleide van de rente op staatsobligaties. Als de vraag naar en daarmee de prijs van deze obligaties stijgt, moet de rente dalen.

En naar welke staatsobligaties denkt u dat het geld vlucht als veilige haven op het moment dat er economische spanningen zijn (handelsoorlog, brexit, zuid Europese schulden etc)? Nou?