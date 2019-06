NSI zet stap met herontwikkeling percelen

Gepubliceerd op | Views: 288

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI heeft een eerste stap gezet in het herontwikkelen van zijn Centerpoint-activa in Amsterdam. In overleg met de gemeente en de eigenaar van het naastgelegen pand heeft NSI een intentieverklaring getekend om de twee percelen in Amsterdam-Zuidoost opnieuw te ontwikkelen tot multifunctionele locaties met kantoren, woningen en andere diensten.

In de overeenkomst staat het voornemen om voor de zomer van 2020 een gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor de twee percelen op te stellen. Hierna volgen gedetailleerde plannen voor elk perceel.

Financiële details over de plannen gaf NSI niet.