IMF iets negatiever over economie China

China bouwde vorige eeuw ook al gewoon door ondanks dat er geen afzet of vraag voor was. Zo werden er nog stoomlocomotieven (1980 geloof ik) gebouwd , bijna 1 per dag, die vervolgens op een zijspoor gezet werden om daar weg te roesten. Dus die 6% is geen enkel probleem. Maar of die 6% er ook zou zijn met normale vraag en aanbod economie, betwijfel ik.



Daarbij hebben alle overheden hun inflatie meetinstrumenten totaal bot gemaakt. Meten geen inflatie meer. Dat is handig. Nu kan er geld in de markt gepompt worden om de schulden van de overheden t.o.v. echte waardes te reduceren. En BBP ziet er hierdoor ook eens beter uit!



Bedrijven zullen in waarde dalen bij de komende recessie maar dat valt (zeker op de iets langere termijn) in het niet t.o.v. de waarde vermindering van fiat geld. Dus lijkt het of het steeds beter gaat. En daar is het o.a. Trump om te doen. Het moet lijken of hij de beste economie ooit tot stand heeft gebracht, op het juiste moment, net voor de verkiezingen.



Ik zou gewoon langs de zijlijn blijven staan en alleen wat goud vasthouden. Kijken wat er gebeurt. Gewoon even geen aandelen of obligaties.