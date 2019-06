Gepubliceerd op | Views: 780

AMSTERDAM (AFN) - Bouwer Heijmans heeft met nieuwe opdrachten in Hoogvliet en Amsterdam goede zaken gedaan. Dat schrijven analisten van KBC Securities die tegelijkertijd het koersdoel voor het bouwbedrijf verlagen naar 11,50 euro van 13,25 euro. Dat doen ze wegens problemen bij andere projecten.

KBC wijst onder meer op Wintrack, waarvoor Heijmans de palen voor twee hoogspanningsleidingen zou plaatsen. Het contract voor dat project werd door TenneT opgezegd, maar het lijkt er nu alsnog op dat er arbitrage komt over de zaak.

Ook het Zuidasdok in Amsterdam waar sprake is van kostenoverschrijdingen is een probleemgeval. Mogelijk zegt Rijkswaterstaat ook dat contract op, schrijven de marktvorsers. Ze wijzen erop dat dit voor Rijkswaterstaat ook extra kosten met zich meebrengt en dat de bouwkosten in de tussentijd gestegen zijn waardoor een nieuw winnend bod waarschijnlijk sowieso hoger uitvalt.

KBC vindt het aandeel Heijmans, zeker voor de huidige prijs, wel interessant en houdt vast aan zijn accumulate-advies. Het aandeel Heijmans stond woensdag na ongeveer tien minuten handel 2,6 procent hoger op 8,67 euro.