'EU begint procedure tegen Italië'

En nu maar denken dat de Italianen , naar whisky Juncker luistert !

Op zijn gunstigst verrekenen de Italianen de boetes met de subsidies die ze nog krijgen.

Als de EU te veel aandringt stappen ze toch gewoon op. 1 steen is al gevallen de rest volgt snel.

Zodra de EU wil afreken met Griekenland, zijn ze weg, of failliet. In iedergeval de 257 jard schuld kunnen we op de buik schrijven