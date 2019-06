Brussel zet Italië alsnog op strafbankje

Tijd is het antwoord op alle dingen. In Nederland werden tot 1848 nog munten per provincie geslagen. Daarvoor zelfs per stad. De angst bestond dat met één munt de rijkere provincies, de armere zouden subsidiëren. Dat de spilzucht van de zuidelijke provincies de rijkere zou meetrekken in de ondergang. In diezelfde tijd bestond de USA nog uit 14 staten (nu 50). Niemand begreep in die tijd, dat eendracht macht maakt, maar dat daar wel tijd voor nodig was. De euro is nog geen 20 jaar oud. Mijn beeld is, dat hij veel heeft opgeleverd maar er nog een hoop te verbeteren valt. Stabiliteit is nu belangrijker dan ooit. Een weg terug is er volgens mij niet; althans niet zonder chaos. Toevoeging van nieuwe deelgenoten is naar mijn idee ook niet verstandig; zal ook de nodige instabiliteit opleveren. Stug volhouden en verder gaan dus. Niet bij iedere tegenslag meteen beginnen te piepen dat je terug wilt. Dat is voor watjes.