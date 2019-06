Gepubliceerd op | Views: 1.638 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese economie heeft ''merkbare'' verbetering laten zien en is in staat alle economische risico's het hoofd te bieden. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een interview met Russische media waaronder persbureau TASS, voorafgaand aan zijn bezoek aan Rusland.

Volgens Xi blijft de economie van China dit jaar op koers liggen, met stabiele groei en prijzen, groeiende werkgelegenheid en stijgende inkomens. Het land heeft daarbij voldoende vaardigheden en het vertrouwen om met alle risico's en uitdagingen om te gaan. De laatste tijd komen er signalen dat de economie van China te lijden heeft onder de handelsvete met de Verenigde Staten.

Het interview verscheen in de krant People's Daily, de officieuze spreekbuis van de Chinese regering. Xi begint woensdag aan zijn bezoek aan Rusland.

Verwachtingen

Economen zijn voorzichtiger geworden over de verwachtingen voor de tweede economie van de wereld. Zo verlaagden economen van Bank of America Merrill Lynch woensdag hun prognoses voor de groei voor 2020 naar 6 procent, van een eerdere 6,2 procent. Daarbij wijzen ze vooral op de handelsspanningen met de VS. De kenners denken dat de Chinese centrale bank de rente zal verlagen om de economie te stimuleren.

De Wereldbank rekent voor dit jaar op een groei in China met 6,2 procent. Voor volgend jaar denkt de Wereldbank dat de groei zal afzwakken naar 6,1 procent, met verhoogde risico's voor een verdere neerwaartse bijstelling.