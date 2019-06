'Deadline voor bieding Vivat nadert'

Gepubliceerd op | Views: 521

AMSTERDAM (AFN) - De drie partijen die nog in de race zijn om verzekeraar Vivat over te nemen moeten uiterlijk woensdag voor 17.00 uur een bindend bod uitbrengen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad. Mogelijk laat de Chinese eigenaar twee partijen doorgaan om zo de opbrengst zo hoog mogelijk op te drijven.

Het bod van ASR heeft de voorkeur van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), volgens het FD. Die verzekeraar wil Vivat namelijk alleen overnemen. Dat zou mogelijk wel flink wat banen kosten.

NN werkt samen met verzekeraar Athora uit Bermuda dat de levensverzekeringstak over zou willen nemen. Daarbij zou Athora ook interesse hebben in flink wat personeel van Vivat. Aegon doet samen met investeerder Blackstone een bod. Die partij wil net als Athora de levensverzekeringentak hebben. Aegon blijft in dat geval echter de partij die de klanten bedient, wat dat bod ingewikkelder maakt.