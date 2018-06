International Paper doet geen bod op Smurfit

Gepubliceerd op | Views: 169

MEMPHIS (AFN/BLOOMBERG) - Papierproducent International Paper staakt zijn poging om de Ierse kartonmaker Smurfit Kappa in te lijven. Het Amerikaanse bedrijf had tot 6 juni de tijd om een bindende bieding te doen op zijn concurrent. Maar omdat de leiding van Smurfit geen heil ziet in een samenvoeging gooit International Paper voor nu de handdoek.

Het bedrijf beloofde eerder al niet met een vijandig bod op de proppen te zullen komen.

Bij een eerder, niet-bindend bod dichtte International Paper zijn overnameprooi een waarde van 8,9 miljard euro toe. Smurfit ging niet in op dat voorstel, omdat het bedrijf liever wil groeien op eigen kracht.