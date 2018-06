Nieuwe baas voor Amerikaanse tak Heineken

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: levensmiddelen

WHITE PLAINS (AFN) - Heineken krijgt een nieuwe leidinggevende voor de Amerikaanse tak van het concern, Heineken USA. Maggie Timoney neemt per 1 september het roer over van Ronald den Elzen, die terugkeert naar Nederland en een leidinggevende rol krijgt bij de wereldwijde activiteiten van de brouwer. Den Elzen was sinds 2015 de baas bij Heineken USA.

Timoney werkt nu nog voor Heineken in Ierland, waar ze vijf jaar de leiding had. Eerder werkte ze al wel voor Heineken USA, en was ze voor het concern ook actief in Canada. Ook was ze eerder werkzaam bij E&J Gallo en voor concurrent Anheuser-Busch.