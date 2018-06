Britten keuren overname Sky goed

Gepubliceerd op | Views: 186 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - 21st Century Fox mag de het resterende deel van Sky overnemen dat het nog niet bezit. Dan moet het Amerikaanse bedrijf wel nieuwszender Sky News afstoten. De Britse minister van Cultuur Matt Hancock heeft dat bepaald. Ook Comcast mag Sky overnemen en hoeft daarvoor geen concessies te doen.

Fox, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, maakte eind 2016 bekend de resterende 39 procent van Sky te willen kopen. Omdat Murdoch, die ook enkele kranten bezit, te veel macht zou krijgen in het medialandschap moet hij de nieuwszender verkopen. Dat was Fox toch al van plan. Het bedrijf heeft een overeenkomst om veel van zijn activiteiten aan Disney te verkopen.

Ook de Amerikaanse kabelmaatschappij Comcast zit echter op het vinkentouw. Dat bedrijf deed al een concurrerend bod op Sky en bereid ook een bod voor om de Fox-activiteiten over te nemen. Met een hoger bod dat volledig in cash is, wil Comcast de Fox-aandeelhouders verleiden om toch niet voor Disneys bod te kiezen. Het management van Fox gaf eerder al aan te verwachten dat een verkoop van bedrijfsonderdelen aan Comcast moeilijker te verteren zou zijn voor toezichthouders.