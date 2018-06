Gepubliceerd op | Views: 313 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam koerste dinsdagmiddag in het groen. Elders in Europa gingen de meeste graadmeters eveneens vooruit. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel in de afgelopen handelsdagen en zijn in afwachting van de G7-top later deze week. In Amsterdam kreeg bouwer BAM een tik na een adviesverlaging.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,6 procent hoger op 565,18 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 805,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent. Londen bleef achter met een min van 0,5 procent, onder druk van verliezen bij financiële fondsen.

In de MidKap stond BAM onderaan met een verlies van 7,4 procent na een adviesverlaging door ING. Ondanks de hoge verwachtingen van het herstelprogramma van het bouwbedrijf en de stabiele marktomstandigheden zijn de zwakke winstmarges volgens de analisten ,,onverklaarbaar'' laag gebleven. Sterkste stijger was chipbedrijf ASMI met een winst van bijna 6 procent na een positief analistenrapport van Credit Suisse.

Air France-KLM

Verder stond Air France-KLM (min 5 procent) bij de zakkers. Een samenwerking tussen AccorHotels en luchtvaartcombinatie Air France-KLM is mogelijk zonder dat de hotelketen zich inkoopt, zo meldde de baas van AccorHotels. Het bedrijf bevestigde eerder deze week dat het interesse heeft in een minderheidsbelang in Air France-KLM.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmachinemaker ASML de sterkste stijger met een plus van 3,6 procent. Kabel- en telecomconcern Altice sloot de rij met een min van 1,4 procent.

RBS

Royal Bank of Scotland (RBS) zakte 4,5 procent in Londen. De Britse overheid verkoopt weer een deel van haar aandelen. De bank moest tijdens de crisis in 2008 door Groot-Brittannië worden gered en is sindsdien voor het grootste deel in handen van de staat. Die verkoopt nu 7,7 procent van de stukken waardoor het nieuwe belang uitkomt op iets meer dan 62 procent. In het kielzog van RBS leverden ook Lloyds, Barclays en HSBC tot 2,2 procent in.

In Parijs won PSA Peugeot Citroën 0,9 procent. De Franse autobouwer trekt zich terug uit Iran als gevolg van het opzeggen van het atoomakkoord door de Verenigde Staten en hernieuwde sancties tegen het land.

De euro was 1,1669 dollar waard, tegen 1,1692 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 64,41 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 73,98 dollar.