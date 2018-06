Amerikaans fiat voor scantechnologie Philips

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft van de Amerikaanse autoriteiten goedkeuring gekregen voor het in handel brengen van een systeem dat artsen moet ondersteunen bij het beoordelen van MR-scans. De technologie is onlangs voor het eerst in de Verenigde Staten in een commerciële omgeving geïnstalleerd, maakt het zorgtechnologiebedrijf bekend.

Het fiat van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft betrekking op de technologie Ingenia Elition 3.0T MR en twee aanverwante applicaties. Die halveren volgens Philips de benodigde tijd voor het stellen van diagnose op basis van een MR-scan, dankzij een hogere beeldkwaliteit. Philips instroduceerde zijn Ingenia Elition 3.0T MR eerder al op de Europese markt.