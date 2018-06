Rustige opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 155

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn in afwachting van rapporten over de Amerikaanse dienstensector, nadat een beter dan verwacht banenrapport vrijdag voor optimisme over de staat van de economie had gezorgd. Mexicaanse vergeldingsacties voor Amerikaanse importheffingen drukten daarentegen het sentiment.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg vlak op 24.807 punten. De brede S&P 500 noteerde ook vlak op 2747 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 7618 punten.

Mexico stelt importheffingen in voor staal, whisky en een aantal landbouwgoederen van zijn noorderbuur. Het zijn tegenmaatregelen voor de invoertarieven die sinds vorige week gelden voor staal en aluminium uit Mexico, Canada en de Europese Unie. De protectionistische stappen die de regering-Trump zet tegen bondgenoten van de Verenigde Staten voeden de angst voor een mondiale handelsoorlog.

Twitter won in de vroege handel dik 5 procent. Het sociale medium wordt binnenkort opgenomen in de toonaangevende beursgraadmeter S&P 500, waarin de vijfhonderd naar beurskapitalisatie gemeten grootste Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen.