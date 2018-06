'Vlakke opening voor Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 587

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting vlak. Beleggers verwerken rapporten over de Amerikaanse dienstensector, nadat een beter dan verwacht banenrapport vrijdag voor optimisme over de staat van de economie had gezorgd. Mexicaanse vergeldingsacties voor Amerikaanse importheffingen zorgen voor een negatieve noot.

Mexico stelt importheffingen in voor staal, whisky en een aantal landbouwgoederen van zijn noorderbuur. Het zijn tegenmaatregelen voor de invoertarieven die sinds vorige week gelden voor staal en aluminium uit Mexico, Canada en de Europese Unie. De protectionistische stappen die de regering-Trump zet tegen bondgenoten van de Verenigde Staten voeden de angst voor een mondiale handelsoorlog.

Op het bedrijvenfront was Twitter voorbeurs een opvallende stijger. Het sociale medium wordt binnenkort opgenomen in de toonaangevende beursgraadmeter S&P 500, waarin de vijfhonderd naar beurskapitalisatie gemeten grootste Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen.

Een ander techbedrijf, Tesla, houdt dinsdag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. De maker van elektrische auto's kreeg de afgelopen periode veel kritiek te verwerken. Zo moest topman Elon Musk onlangs erkennen dat er problemen zijn met het remsysteem van de nieuwe Model 3, waarvan de productie toch al achterloopt op de doelstellingen. In de eerste drie maanden van 2018 leed Tesla bovendien het grootste kwartaalverlies uit zijn bestaan.

Starbucks

Koffieketen Starbucks staat in de belangstelling wegens het vertrek van zijn grondlegger en voormalig topman Howard Schultz. Vrachtwagenfabrikant Navistar stelde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachte omzet en operationele winst voor de rest van het jaar naar boven bij. Farmaceut Mylan kreeg van de Amerikaanse autoriteiten goedkeuring voor een generiek geneesmiddel, dat lijkt op een medicijn van concurrent Amgen.

Maandag sloten de beurzen op Wall Street in de plus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 24.813,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2746,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7606,46 punten.