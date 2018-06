Stevige krimp economie Zuid-Afrika

"De economie van Zuid-Afrika is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2 procent gekrompen, maar de centrale bank van Zuid-Afrika rekent voor heel 2018 op een groei met 1,7 procent."



Nou, ik ben benieuwd. President Ramaphosa heeft eerder dit jaar aangegeven dat hij een beleid wil gaan voeren van radicale economische transformatie en de herverdeling van landbouwgrond moet volgens hem gebeuren op een manier die de productie verhoogt en de voedselzekerheid verbetert, zie ook het artikel van de dagelijkse standaard van 17 feb 2018. Beleid dat direct gekopieerd is van Zimbabwe en we weten hoe het daar afgelopen is.



Eeuwig zonde van zo'n prachtig land en vernietiging van al het werk waar Mandela jaren voor gestreden heeft.