Stevige krimp economie Zuid-Afrika

Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: Afrika, Zuid-Afrika

PRETORIA (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Zuid-Afrika is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat is de sterkste krimp in negen jaar.

Volgens cijfers van het Zuid-Afrikaanse statistiekbureau stond de economie onder druk door de lagere productie in de mijnbouw, industrie en landbouw. Economen hadden in doorsnee een economische neergang met 0,5 procent voorspeld. In vergelijking met een jaar eerder was wel sprake van groei, met 0,8 procent. Het land behoort samen met Nigeria tot de grootste economieën van het Afrikaanse continent.

De centrale bank van Zuid-Afrika rekent voor heel 2018 op een groei met 1,7 procent.