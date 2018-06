Het is huilen met de pet op .

Je moet het zeker niet gaan zoeken in deze sector.

De winsten worden afgeroomd door e-commerce .

Amazon is de slokop ,men moet commissie betalen (10 %) ze betalen geen belastingen en maken het gewoon handel drijven moeilijk en onrechtvaardig .

Wanneer gaat men hier tegen optreden ?

Trump zou ze gaan belasten en Europa is ook voorstander ,maar er gebeurd niks ?

De rijken worden rijker