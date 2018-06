Unibail: handel in Stapled-aandeel begonnen

Gepubliceerd op | Views: 299

PARIJS (AFN) - De handel in het Stapled-aandeel, samengesteld uit één gewoon aandeel Unibail-Rodamco en één gewoon aandeel Westfield Unibail-Rodamco, is dinsdag begonnen op de Euronext-beurzen in Amsterdam en Parijs. Het beurssymbool voor het elkaar gehechte aandeel is URW.

Unibail-Rodamco kwam recent de overname van het Australische vastgoedbedrijf Westfield overeen voor circa 21 miljard euro. Met de deal kwam er een notering in Australië bij. Het fusieconcern zou naar verluidt donderdag met een nieuwe naam voor de groep komen.