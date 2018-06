Rally op Japanse beurs verliest stoom

Gepubliceerd op | Views: 834 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag licht hoger gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de recente stevige koerswinsten en keken vooral uit naar de bijeenkomst van de regeringsleiders van de G7-landen later deze week. Tijdens die bijeenkomst zullen onder andere de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en andere landen worden besproken.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 22.539,54 punten. De sterk gestegen financiële bedrijven vielen wat terug. Sharp verloor 4,3 procent. Het technologiebedrijf overweegt de computerdivisie van Toshiba te kopen. Staalconcern Kobe Steel daalde 1,1 procent na een inval door de politie in het hoofdkantoor vanwege het fraudeschandaal. Het bedrijf knoeide met de kwaliteitsgegevens van zijn producten.

Nintendo krabbelde weer wat op na de recente verrassende koersval en klom 1 procent. Het aandeel van de maker van computerspelletjes raakte in de afgelopen dagen 10 procent kwijt.

Dienstensector

Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse dienstensector in mei wat is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In China groeide de dienstensector afgelopen maand in hetzelfde tempo als een maand eerder.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten ook kleine koersuitslagen zien. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent en de beurs in Shanghai steeg 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,4 procent. Beleggers verwerkten het besluit van de Reserve Bank of Australia die de rente onveranderd liet. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent.