Fitch blijft kritisch over opsplitsing Akzo

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Fitch

AMSTERDAM (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch blijft van mening dat de voorgenomen opsplitsing van AkzoNobel de kredietwaardigheid van het verf- en chemieconcern niet ten goede zal komen. Datzelfde geldt voor het extra dividend dat het bedrijf van plan is uit te keren.

Fitch waarschuwde in maart al voor risico's die kleven aan de verzelfstandiging van de speciaalchemiedivisie. AkzoNobel presenteerde die stap als een alternatief voor een bod dat concurrent PPG Industries had uitgebracht. Ook over die beoogde fusie, die inmiddels is afgeketst, liet Fitch zich overigens kritisch uit.

De kredietbeoordelaar liet vorige maand al weten zijn rapportcijfer (BBB+) voor AkzoNobel kritisch onder de loep te nemen, met een verlaging als meest waarschijnlijke uitkomst. Dat standpunt herhaalde de firma maandag, nadat AkzoNobel vorige week had laten weten zijn splitsingsplan door te zetten.