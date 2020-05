Sentiment op Wall Street positief nu olieprijzen stijgen

Wat een geweldig nieuws toch. De nasdaq hoeft nog maar 8% te stijgen en dan zitten ze in de US weer op all time highs. Had verwacht dat ze daar wat langer over deden. Maar als het zo doorgaat zoals vandaag, dan bereiken ze dat punt deze week al. Zoals Warren Buffet al heeft gezegd: Never bet against the US.



Viva la Trump et FED!