AMG zet beursplannen voor techdivisie in de ijskast

Ze draaien nu al verlies en het wordt nog erger.

Geen beursgang is een financiële tegenvaller. Dat was niet ingecalculeerd bij de plannen om flink te investeren. Dat zullen we dan ook wel gaan terug zien in de Q2 cijfers. Lees trouwens niets over uitbreiding in Brazilië. Zal wel in de ijskast staan.

De schuld is nu een kleine US$ 200 miljoen.

Opvallend dat het dividend blijft staan.