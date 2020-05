Aandeel Shell in trek door oplopende olieprijzen

Idiote wereld leven we in. Er wordt zoveel geld in de markt gepompt, dat de meest vreemde dingen gebeuren. Olieprijs van -30 naar +30, hoe bizar wil je het hebben? Apple leent 8,5 miljard dollar, terwijl ze 190 miljard op de bank hebben staan, en keren dat vervolgens uit aan de aandeelhouders. Allemaal excessen die aan een normale burger niet uit te leggen zijn.