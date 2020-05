'Impact corona op voedingstak DSM vraagteken'

Gepubliceerd op | Views: 511

AMSTERDAM (AFN) - Bij de kwartaalcijfers die speciaalchemieconcern DSM donderdag presenteert zal veel aandacht uitgaan naar de impact van de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus. Daarbij zal vooral de divisie voor materialen zwaar te lijden hebben onder de pandemie, zo is de consensus onder analisten. Hoe gevoelig de grotere voedingdivisie is voor de crisis, blijft daarentegen onderwerp van debat.

In doorsnee gaan analisten ervan uit dat de divisie Nutrition de omzet met 1,7 procent weet op te voeren tot 1,5 miljard euro. Activiteiten van deze tak, die onder andere vitamines produceert, zouden minder gevoelig zijn voor de impact van het nieuwe coronavirus, zo is de gedachte.

Die veronderstelling oogst echter kritiek. Zo zouden veel beleggers en experts niet goed beseffen dat het grootste onderdeel van DSM wel degelijk klappen kan krijgen van de coronacrisis, schreven analisten van ING onlangs. Ze wijzen er daarbij op dat Nutrition ook klanten heeft in de voedselverwerkende industrie en onder makers van verzorgingsproducten, die wel te lijden hebben onder de pandemie. Ze verlaagden mede daarom hun advies voor DSM en waarschuwden dat de kwartaalcijfers een flinke domper kunnen zijn voor diegenen die het concern als immuun voor de coronacrisis beschouwen. Daarbij stipten ze aan dat de voedingstak ook voor de coronacrisis losbarstte tegenwind had.

Marktvorsers

Ook marktvorsers van KBC Securities zijn iets somberder over de groei van de voedingstak dan de consensus. Zij gaan ervan uit dat de opbrengsten hier met 1,5 procent afnemen. Het aangepaste bedrijfsresultaat van Nutritions zou daarbij met 1,7 procent dalen. Kenners van de Belgische bank spreken anders dan hun ING-collega's wel de verwachting uit dat de belangrijkste tak van DSM met veerkracht de coronacrisis doorstaat.

In de door DSM online gepubliceerde consensus van analistenramingen is de gemiddelde verwachting dat de omzet in het eerste kwartaal uitkomt op ruim 2,2 miljard euro. Dat is iets minder dan de kleine 2,3 miljard euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat daalt daarbij naar verwachting met 12 miljoen euro tot 412 miljoen euro.