Hoofdindex Amsterdam op winst

+2.9% nu, het gaat helemaal nergens meer over... We zijn 2 daagjes gezakt en alles vliegt weer omhoog, want zogenaamd kijkt men al vooruit. Elk berichtje over minder lock-down wordt aangepakt als compleet nieuw en positief nieuws. Alle slechte cijfers negeert de beurs, want was zogenaamd allemaal al bekend hoe slecht het zou zijn. Krankzinnig. Maar ja, ik verwacht die correctie ook steeds, maar eigenlijk kijk ik ook niet meer raar op als ie gewoon niet meer komt. De afgelopen jaren verwachtte ik hem ook steeds al, want toen werd ook veel slecht nieuws genegeerd en na even schrik en daling rondom VS-China gedoe, was het daarna telkens hoezee over elk berichtje en tweet over mogelijk deal, weer stukje dichterbij, etc en de bull-markt hield 11 jaar aan. Dus tja, het is absurd, maar met oneindige schulden die maar mogen groeien en de geldprinter op volle toeren en beurzen/beleggers die alle cijfers en nog te komen problemen negeren, kan die correctie ook gewoon uitblijven.