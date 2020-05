Hogere opening op Wall Street

Mensen ik had het vanochtend al gezegd, maar hiernogmaals:



"Het ziet er naar uit dat er geen wereldwijde recessie meer komt. Brent momenteel richting de 30 per vat en dat is nog maar het begin, verwacht zelfs hier nog een dikke koersexplosie wanneer het vlieg en transport verkeer weer op gang komt. US indices gaan ook richting all time highs, dankzei de heren Powel en Trump, echte patriots! Hadden we in Europa ook maar zulke geweldige leiders. AEX noteert 20% van ath wat een grap joh. Had miminaal al op 550 punten moeten staan. Gelukkig volgt de AEX in mindere mate de US, het zal even duren maar deze hoogtes zullen wellicht sneller dan verwacht bereikt worden. Heb in ieder geval veel goedkope calls aangeschaft en die zullen dik renderen wanneer de mensen weer bijzinnen komt."



Don't fight the Fed. US indices zullen binnen mum van tijd weer boven de ATH staan