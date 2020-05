'Daling bedrijfsresultaat bij Aperam'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalfabrikant Aperam heeft in het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting een lager bedrijfsresultaat behaald door de coronacrisis. De in Amsterdam genoteerde onderneming publiceert woensdag haar resultaten over de afgelopen periode.

Uit een consensus van analistenschattingen die Aperam op de eigen website heeft geplaatst, wordt voor het bedrijfsresultaat (ebitda) een bedrag voorzien van 69 miljoen euro. Dit resultaat wordt op de financiële markten gezien als de belangrijkste winstgraadmeter voor het bedrijf.

In het vierde kwartaal van 2019 werd door Aperam een resultaat van 102 miljoen euro in de boeken gezet. Dat was inclusief een bijzondere bate van 17 miljoen euro. Op aangepaste basis bedroeg het resultaat 85 miljoen euro. Aperam had in februari aangegeven voor het eerste kwartaal te rekenen op een vergelijkbaar aangepast resultaat.

Fabrieken gesloten

Vanwege de coronacrisis heeft Aperam een deel van zijn fabrieken gesloten en een aandeleninkoopprogramma uitgesteld. Ook is het bedrijf bezig kosten te verlagen. Daarnaast werd in april bekend dat Aperam Sudhakar Sivaji heeft benoemd tot financieel directeur. Hij volgt Sandeep Jalan op die in februari zijn vertrek aankondigde.

ING kwam vorige maand met een adviesverhoging voor Aperam. De bank stelt dat Aperam te maken heeft met uitdagende marktomstandigheden door de crisis, maar een sterke balans heeft met gedisciplineerd management en een bewezen staat van dienst bij kosten- en cashcontrole in uitdagende tijden. Volgens ING is Aperam verder uitstekend gepositioneerd om van het herstel te profiteren. Wel verlaagt de bank zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat van Aperam voor dit jaar flink vanwege de crisis.