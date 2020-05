'Dieprode cijfers Air France-KLM door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 1.330 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartconcern Air France-KLM zal over het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting dieprode cijfers hebben geschreven als gevolg van de coronacrisis. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die door de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zelf zijn gepolst. De resultaten ten spijt, zal de aandacht donderdag bij de handelsupdate vooral ook uitgaan naar de status van de onderhandelingen met de Nederlandse overheid over noodsteun.

Air France-KLM heeft het, zoals alle luchtvaartmaatschappijen, door de coronacrisis ongekend zwaar. Dit bleek eerder ook al uit de vervoerstatistieken van de onderneming. Het Frans-Nederlandse concern zei er eerder rekening mee te houden dat tot eind mei zeker 90 procent van de vluchten niet wordt uitgevoerd. Voor na die periode is nog een hoop onzeker.

Volgens de schattingen van de kenners zal Air France-KLM het kwartaal hebben afgesloten met een tekort van 657 miljoen euro. De meningen van de analisten lopen sterk uiteen. Zo wordt in de minst gunstige prognose rekening gehouden met een verlies van meer dan 1,1 miljard euro. Ook het operationele resultaat zal dik in de min uitkomen. Hier ligt het gemiddelde van de schattingen op een negatief resultaat van 719 miljoen euro op een omzet van ruim 5 miljard euro.

Noodsteun

Het bedrijf klopte vanwege de problemen aan bij Nederland en Frankrijk voor noodsteun. De twee landen hebben ieder een belang van ongeveer 14 procent in de vliegmaatschappij. Frankrijk zegde via leningen en garanties op leningen al 7 miljard euro steun toe aan het bedrijf. Deze steun heeft ook de goedkeuring van Brussel.

Nederland beloofde op zijn beurt 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM door de coronacrisis te helpen. Maar het kabinet is nog in gesprek met de Europese Commissie, banken, de Franse staat en KLM over de precieze vormgeving van de noodhulp. Ook de voorwaarden die het kabinet aan de steun wil verbinden zijn nog niet allemaal duidelijk. Vast staat dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren.

Volgens kenners wordt Air France-KLM door de steun erg gebonden aan wat Parijs en Den Haag van het bedrijf verlangen. Mogelijk komen er ook nog voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, maar dit zou volgens de kenners in een breder verband opgepakt moeten worden.