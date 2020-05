Duits hof beveelt ECB opkoopprogramma aan te passen

Wat ik heb gelezen is dat de rechters hebben gezegd dat het -nu- deels niet wettelijk door de beugel kan en roepen beleidsmakers op om de wetten aan te passen. Wat je zult zien is dat de komende 3 maanden de pijnpunten door nieuwe wetgeving weggenomen gaat worden, waardoor het opkopen gewoon door kan gaan.

Ook hier zullen we zien dat de NL politiek, in tegenstelling tot de NL burger, deze nieuwe paniekwetgeving klakkeloos zal accepteren. Wetgeving dat Europees financieel wanbeleid alleen maar zal versterken.