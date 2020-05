Duidelijke daling producentenprijzen eurozone

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De producentenprijzen in de eurozone zijn in maart met 1,5 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. De daling hangt vooral samen met de flink lagere energieprijzen.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de prijzen met 1,4 procent zouden dalen. In februari namen de prijzen die fabrikanten in het eurogebied vroegen met een herziene 0,7 procent af.

In de gehele Europese Unie daalden de producentenprijzen met 1,4 procent op maandbasis, aldus Eurostat.