Adecco in de rode cijfers na afschrijving Duitse activiteiten

Onderwerpen: detachering, Duitsland

ZÜRICH (AFN) - Uitzendreus Adecco heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies van 348 miljoen euro geleden. De branchegenoot kreeg een fikse afschrijving op zijn Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse activiteiten te verduren nu de coronacrisis de vooruitzichten voor die landen in de war schopt.

De omzet daalde ten opzichte van een jaar eerder met 9 procent tot 5,1 miljard euro. Met name in maart, toen de virusuitbraak wereldwijd tot lockdowns leidde, zakten de opbrengsten sterk. In het tweede kwartaal zal dat beeld niet veel positiever zijn. Adecco zag de omzet in april al met circa 40 procent dalen door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.