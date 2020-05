'Blik vooral op tweede kwartaal bij Kendrion'

Gepubliceerd op | Views: 579

AMSTERDAM (AFN) - De blik bij de producent van elektromagnetische componenten Kendrion ligt vooral op het tweede kwartaal, want dan zal duidelijker worden welke impact de coronacrisis heeft op de automotive-activiteiten van het bedrijf. Dat meldde ING.

Kendrion waarschuwde in een handelsbericht over het eerste kwartaal voor een flinke negatieve impact op automotive in de komende tijd omdat autofabrieken in Europa en de Verenigde Staten zijn gesloten vanwege de crisis. Die waarschuwing is volgens ING geen verrassing gezien de gang van zaken in de auto-industrie. Kendrion zei wel dat in China de automotive-productie weer bijna terug is op het niveau van voor de crisis. ING noemt dit positief.

In het eerste kwartaal wist Kendrion volgens ING een iets hoger dan verwacht bedrijfsresultaat te behalen. De nettoschuld bleef stabiel.

Het advies voor Kendrion staat op buy, met een koersdoel van 25 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.00 uur een plus van 6 procent op 11,30 euro.