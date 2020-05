Winkelsluitingen leiden tot verlies voor Hugo Boss

Gepubliceerd op | Views: 464

METZINGEN (AFN) - Modemerk Hugo Boss heeft verlies geleden in het eerste kwartaal van het jaar. Het Duitse merk leed onder de winkelsluitingen die het gevolg waren van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In het tweede kwartaal zullen de resultaten nog slechter uitpakken, zei het bedrijf daar meteen bij.

Momenteel zijn nog altijd ruim driekwart van de meer dan duizend eigen winkels van Boss gesloten. De winkels in China zijn wel weer geopend. Daar lagen de verkopen in april nog wel tot een vijfde lager dan een jaar eerder. Boss verwacht dat het herstel van de omzet in China geleidelijk door zal zetten.

Omdat de winkels in Europa en Noord-Amerika gesloten zijn, denkt het Duitse modemerk dat in de lopende periode de wereldwijde verkopen gehalveerd zullen worden op jaarbasis. Vanaf het derde kwartaal rekent het bedrijf op voorzichtig herstel. Boss denkt voldoende geld voorhanden te hebben om de crisis uit te zingen, onder meer door het terugdringen van investeringen.

De omzet van Boss, dat in maart onder meer mondkapjes maakte in zijn fabriek in thuisstad Metzingen, daalde in het eerste kwartaal met 16 procent tot 555 miljoen euro. Gedurende de meetperiode sloot het bedrijf steeds meer winkels. Wel stegen de onlineverkopen met 39 procent, maar dat was niet genoeg om de terugval van de winkelverkopen te compenseren. Boss zette een operationeel verlies (ebit) van 14 miljoen in de boeken.