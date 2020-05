Winstval voor Total, dividend blijft gelijk

Blijkbaar zijn er 2 verschillendeTotals :)



De aandeelhouder.nl:



"Flinke winstdaling Total



Total heeft in de eerste drie maanden van 2020 de winst flink zien teruglopen als gevolg van de lagere olieprijs, maar handhaafde wel het dividend. Dit maakte de Franse oliereus dinsdag bekend.



Total zag de aangepaste nettowinst teruglopen met 35 procent van 2,76 miljard dollar naar 1,78 miljard, ofwel 0,66 dollar per aandeel.



De operationele kasstroom daalde zelfs met 64 procent, van 3,6 miljard naar 1,3 miljard dollar.



Het kwartaaldividend bleef, ondanks de tegenwind, onveranderd op 0,66 euro per aandeel. Wel wordt aandeelhouders op de aanstaande jaarvergadering de ruimte geboden om het slotdividend over 2019 in aandelen uitgekeerd te krijgen.



Wel zal Total de investeringen dit jaar met 25 procent verlagen naar 14 miljard dollar. En het kostenbesparingsprogramma is verhoogd naar ten minste 1 miljard dollar.



CEO Patrick Pouyanné besloot om zijn vaste salaris met 25 procent te verlagen voor de rest van 2020.



Dit jaar denkt Total 2,95 miljoen tot 3,0 miljoen vaten olie per dag te produceren. "