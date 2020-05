Winstval voor Total, dividend blijft gelijk

Gepubliceerd op | Views: 1.362 | Onderwerpen: dividend

PARIJS (AFN) - Het Franse olie- en gasbedrijf Total heeft zijn winst in het eerste kwartaal zien kelderen. Net als branchegenoten heeft het bedrijf te lijden van een afgenomen vraag door de coronacrisis en gedaalde olieprijzen door overaanbod. Desondanks houdt Total zijn dividend op peil.

Total had in het eerste kwartaal een omzet van 43,9 miljard dollar tegen 51,2 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep bleef daar, mede door forse afschrijvingen, 2 miljoen dollar van over. Een jaar geleden bedroeg de nettowinst nog ruim 3,1 miljard dollar.

De aandeelhouders van Total ontvangen ondanks het moeilijke kwartaal een interimdividend van 0,66 dollar per aandeel, evenveel als in de eerste periode van vorig jaar. Wel biedt Total ook de mogelijkheid om het slotdividend over vorig jaar in aandelen uit te laten betalen.

Vanwege de moeilijke marktomstandigheden zet Total het mes in zijn investeringen. Die bedragen nu dit jaar maximaal 14 miljard dollar, een kwart minder dan eerder gepland. Ook worden de kostenbesparingen voor dit jaar opgevoerd naar 1 miljard dollar, naast eerder geplande besparingen van 1 miljard dollar op energiekosten.