AEX veert op na zware verliesbeurt

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam veerde dinsdag op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen gingen vooruit. Beleggers trokken zich op aan het late herstel op Wall Street en de oplopende olieprijzen. Daarnaast verwerkten de markten onder meer de resultaten van de Franse bank BNP Paribas en het Duitse chipbedrijf Infineon. Op het Damrak kwamen GrandVision en Kendrion met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,8 procent hoger op 505,31 punten. Maandag zakte de hoofdindex nog ruim 3 procent. De MidKap klom 2,3 procent tot 716,84 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,6 procent.

De olieprijzen gingen verder omhoog door de hoop dat de vraag naar olie weer toeneemt nu steeds meer Amerikaanse staten en Europese landen de coronamaatregelen versoepelen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 9,8 procent tot 22,38 dollar. Brentolie werd 6,5 procent duurder op 28,96 dollar per vat.

Oliebedrijven

De Europese oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijzen. Shell behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 5,7 procent. De Franse olieproducent Total won 7 procent in Parijs. Het bedrijf zag de kwartaalwinst flink dalen maar handhaafde het dividend. BP klom 5,5 procent in Londen.

GrandVision daalde 0,2 procent in de MidKap. Het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish had in het eerste kwartaal te lijden onder de coronamaatregelen waardoor in veel landen de winkels dicht waren. De echte gevolgen daarvan worden volgens het bedrijf pas in het lopende kwartaal duidelijk. De Frans-Italiaanse brillenverkoper EssilorLuxottica, de koper van GrandVision, kwam ook met cijfers en won 1,1 procent in Parijs.

Kendrion

Kendrion won 8 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten realiseerde afgelopen kwartaal een kleine omzetgroei dankzij de overname van de Duitse remmenfabrikant INTORQ. In China zijn de automotive-activiteiten volgens het bedrijf weer bijna terug op het niveau van voor de virusuitbraak.

In Parijs klom BNP Paribas 5 procent dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht van de grootste bank van Frankrijk. In Frankfurt vielen de kwartaalcijfers van chipmaker Infineon (plus 4 procent) in de smaak. Siemens Healthineers steeg 7 procent. Het Duitse medisch technologiebedrijf presteerde afgelopen kwartaal goed, mede dankzij de gestegen verkoop van medische scanners.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder.