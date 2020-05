AEX begint met stevige winst

Gepubliceerd op | Views: 1.118

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan het late herstel op Wall Street en de oplopende olieprijzen. Daarnaast verwerkten de markten onder meer de resultaten van de Franse bank BNP Paribas en het Duitse chipbedrijf Infineon. Op het Damrak kwamen GrandVision en Kendrion met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,7 procent in de plus op 504,53 punten. Een dag eerder zakte de hoofdindex nog ruim 3 procent en sloot voor het eerst sinds 21 april weer onder de 500 puntengrens. De MidKap klom 1,6 procent tot 712,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Kendrion won 4,7 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten realiseerde afgelopen kwartaal een kleine omzetgroei dankzij de overname van de Duitse remmenfabrikant INTORQ. Het bedrijf verwacht wel dat de coronacrisis de komende tijd een flinke negatieve impact zal hebben omdat veel autofabrieken in Europa en de Verenigde Staten zijn stilgelegd. In China zijn de automotive-activiteiten volgens het bedrijf weer bijna terug op het niveau van voor de virusuitbraak.