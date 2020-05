Omzet Beiersdorf lager door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 194

HAMBURG (AFN) - Het Duitse verzorgingsmiddelenconcern Beiersdorf heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen. Het bedrijf achter Nivea had daarbij last van de gekelderde reizigersaantallen als gevolg van het nieuwe coronavirus. Daardoor verkocht het bedrijf veel minder van het luxemerk La Prairie, dat voor een groot deel afhankelijk is van verkoop op luchthavens.

De verkopen van La Prairie kelderden met ruim een derde. Ook de omzet bij Nivea liep met met 0,6 procent terug. Daar staat groei bij de divisies voor huidverzorging en en pleisters tegenover. Alles bij elkaar daalde de omzet met 1,9 procent tot 1,9 miljard euro. Op autonome basis, dus gecorrigeerd voor wisselkoersen, overnames of de verkoop van bedrijfsonderdelen, was er sprake van een daling van 3,6 procent.