Kendrion verwacht flinke impact crisis op automotive-tak

ZEIST (AFN) - De producent van elektromagnetische componenten Kendrion verwacht dat de coronacrisis de komende tijd een flinke negatieve impact zal hebben op zijn activiteiten voor de auto-industrie omdat veel autofabrieken in Europa en de Verenigde Staten zijn stilgelegd. In China zijn de automotive-activiteiten inmiddels weer bijna terug op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus.

Volgens het bedrijf wordt vooral de omzet gerelateerd aan personenauto's geraakt door de crisis en in mindere mate die uit trucks, bussen en landbouwvoertuigen. Bij de industriële activiteiten van de onderneming zijn de inkomsten stabieler.

Kendrion boekte in het eerste kwartaal een omzet van 109,6 miljoen euro, een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder. Daarbij profiteerde het bedrijf van de overname van de Duitse remmenfabrikant INTORQ. Exclusief die overname daalde de omzet met 12 procent. De genormaliseerde nettowinst bleef in vergelijking met vorig jaar stabiel op 4,7 miljoen euro.

Dividend

Kendrion kondigde in april al aan zijn dividend op te schorten als voorzorgsmaatregel. Ook werden andere maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden, waaronder extra kostenbesparingen. Zo heeft het hoogste management ingestemd met een tijdelijke verlaging van het salaris.

In een toelichting verklaarde topman Joep van Beurden van Kendrion blij te zijn met het herstel van de activiteiten in China. "Het is snel gegaan in China. Als dat ook in Europa zou gebeuren zou dat fantastisch zijn", stelde hij. Al met al erkent Van Beurden dat het een moeilijke periode is voor het bedrijf, maar hij blijft voorzichtig optimistisch over de toekomst.