Ja er nog twee jaar een redelijke groei in de wereld .

Rente staat no altijd laag

De beurskoersen staan goed geprijsd ,maar ook weer niet overdreven .

Afbouw van obligatie komt naar de beurs .

Herinvestering van dividenden naar de beurs .

Handels conflicten gaan mee vallen ?

En welke alternatief is er ?

Ja men prijs grondstoffen , farma en telecom voor zekerheid en ook achter gebleven

Dus eerder positief

Wie ben ik ?